الانتهاء من حصاد 294 ألف فدان أرز بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول الأرز الذي يعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، كما تُعد الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته.

انتظام أعمال حصاد محصول الأرز

وفي هذا الإطار، تابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، سير انتظام اعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، التي بلغت 293 ألفا و916 فدانا حتى الآن، مؤكدا ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

مساحة الأرز في الشرقية

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألفا و622 فدانا من أصناف «سخا 101، سخا 104، سخا 107، سخا 108، جيزة 177، جيزة 178، جيزة 179، سوبر 300، هجين مصر1».

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه جار تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات إرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الاقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.