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أستاذ علاقات دولية: مصر تبذل جهودا مستمرة لحل الأزمة الفلسطينية

كتب:

مريم جاد
12:58 م | الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية

محمد عبد العظيم الشيمي أستاذ العلاقات الدولية

قال محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تبذل جهودًا مستمرة ومتفردة لحل الأزمة الفلسطينية، وذلك في إطار تاريخها الطويل في مواجهة الأزمات.

وأضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أنّ التحرك المصري الفعال يهدف إلى حلحلة الموقف الدولي المتعلق بالأزمة، في ظل الدعم غير المسبوق من جانب الغرب والولايات المتحدة لإسرائيل.

 

وأكد الشيمي أنّ مصر تتحرك في عدة جهات إنسانية، ومن خلالها يتم متابعة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال استخدام مطار العريش لنقل المساعدات إلى سكان غزة.

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بقلم مريم جاد