هؤلاء الطلاب محرومون من الحصول على الدرجات النهائية.. «التعليم» توضح

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك طلابا بصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، لن يحصلوا على الدرجات النهائية في نتيجة نهاية العام الدراسي الجاري 2023/ 2024، وهم الذين تخطوا نسبة الغياب وغير المواظبين على الحضور.

الغياب في لائحة الانضباط المدرسي

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه وفقاَ للائحة الانضباط المدرسي يتم خصم درجات المواظبة من الطلاب الذين يتخطوا نسبة الغياب بدون عذر، ومن ثم تخفيض درجات أعمال السنة للمتغيبين.

وحذرت وزارة التعليم، الطلاب من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بسبب الغياب بدون عذر، بداية من الإنذار بالفصل ثم الفصل الفعلي من المدرسة، وتحويل الطالب إلى منازل وخصم درجات المواظبة.

تعامل المدرسة مع المتغيبين بدون عذر

وحددت وزارة التربية والتعليم، المعالجات التي يتم اتباعها مع الطلاب بسبب الغياب المتواصل والمستمر بدون عذر، وفقا للائحة الانضباط وهي:-

- المعالجة الأولى في لائحة الانضباط المدرسي للغياب دون عذر، تتم برصد المختص في المدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم تكرار ذلك، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب، وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم تكرار ذلك.

- المعالجة الثانية تتضمن تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته، وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، وإنذار أول يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى فصل آخر، وفي حالة تكرار الغياب يُعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر، مع إخطار ولي الأمر.

- وعن المعالجة الثالثة والأخيرة، فتكون إنذارًا ثانيًا يُرسل إلى ولي الأمر بأنّه في حالة التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.