الكشف على 1426 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنظيم قافلة طبية علاجية للكشف على المواطنين في قرية الروضة بمركز بلقاس.

قافلة طبية بالدقهلية

وأشار «مكين» في بيان إلى أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأكد أنه جرى توقيع الكشف على 1426 مريضاً، وضمت 9 عيادات منهم 4 متنقلة، في تخصصات «أطفال - جراحة - تنظيم أسرة - نساء»، والباقي داخل الوحدة، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 281

أطفال 278

جراحة 174

جلدية 180

أسنان 115

عظام 201

نسا وتنظيم أسرة 197

وتم إجراء 240 تحليلاً مختلفاً للمرضى، 96 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية، و125 حالة استبيان، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.