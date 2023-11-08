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الحكومة توافق على مد مهلة قرار إعفاءات واردات الذهب حتى مايو 2024

كتب:

أسماء زايد
05:59 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على عدة قرارات، منها قرار مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.

فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

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