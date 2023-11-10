انطلاق حملة تبرع بالدم في بورسعيد تضامنا مع أهالي غزة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، اليوم، حملة للتبرع بالدم في مركز شباب أكتوبر بحي الزهور، لصالح أهالي غزة، وشهدت إقبالا كبيرا من أهالي بورسعيد.

وأكد عبد الفتاح حافظ وكيل مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن تنظيم حملة التبرع بالدم لصالح أهالي غزة، بالتنسيق بين إدارة تنمية الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مؤسسة القبائل والعائلات المصرية، وبنوك الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم الحملة اليوم، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية عصراً، ومن الممكن أن تمتد إلى المساء في مركز شباب أكتوبر.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، أن الفعالية تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف عائشة الغزاوي مدير الإدارة ومتابعة فريق العمل بالإدارة، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين.

يذكر أن مديريات الشؤون الصحية بمختلف المحافظات، تواصل توفير سيارتين يوميا للتبرع بالدم، للمواطنين الراغبين في المشاركة في دعم غزة، الأولى في موجودة في ميدان العتبة والثانية متوفرة يوميا داخل موقف أحمد حلمي، من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ4 عصرا.

كما حرصت مؤسسة الهلال الأحمر على تنظيم حملات متعددة للتبرع بالدم لصالح أهالي غزة، بالإضافة إلى جمع المواد الغذائية ونقلها إلى الفلسطينيين وذلك من منطلق دعم الأشقاء في فلسطين.