«جودة الغذاء» بجامعة سوهاج يختتم دورته التدريبية عن المفاهيم الأساسية

اختتم مركز جودة وسلامة الغذاء بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه تحت عنوان «المفاهيم الأساسية في سلامة الغذاء والممارسات التصنيعية الجيدة»، والذي استمر لمدة يومين، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

تأهيل المشاركين للإلمام بمفاهيم جودة وسلامة الغذاء

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تأهيل المشاركين للإلمام بمفاهيم جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى الممارسات التصنيعية الجيدة طبقاً للمواصفة ISO22000، موضحاً أن التدريب جاء في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ الأمثل على موارد البلاد، إلى جانب الحد من مخاطر السلامة المهنية لضمان تحقيق أعلى مستوى من مستويات الأمن الغذائي.

التعريف بأهمية استخدام الأدوات والمعدات

وقال الدكتور خالد عبداللطيف نائب رئيس جامعة سوهاج، إن البرنامج التدريبي تضمن أيضاً التعريف بأهمية استخدام الأدوات والمعدات المطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وأهمية التنظيف والتطهير الجيد بصفة مستمرة والنظافة الشخصية للعاملين، إلى جانب التعريف بالمفاهيم الأساسية في مجال سلامة الغذاء، والأنواع المختلفة من مسببات الأمراض التي قد تتواجد في الغذاء الملوث.

وأشارت الدكتورة عبيرة السيد مدير المركز، إلى أنه شارك بالبرنامج التدريبي 28 متدربا من الطلاب والخريجين بكليات الطب البيطري والزراعة والتربية النوعية والعلوم، وحاضر بالتدريب الدكتور محمد أحمد حسن أستاذ سلامة وتكنولوجيا الأغذية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها ومدير المعمل المركزي للبحوث بالجامعة والمدرب الدولي المعتمد في هذا المجال، موضحة أن التدريب تطرق إلى العديد من المحاور منها مبادئ سلامة الغذاء وكيفية التعامل معها خلال مراحل دورته، والتي تضمنت سلامة الغذاء، حيث تبدأ Food safety start with you، المحترفون يمنعون التلوث Professional prevent contamination، التخزين بذكاء Store smart، بالإضافة إلى التحكم في الوقت ودرجة الحرارة Tend to time and temperature، الغسيل والشطف والتطهير، إلى جانب الانتباه لعلامات التحذير Watch out for warnings.