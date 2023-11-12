7 معلومات عن تطوير ميدان الفنادق بالإسكندرية.. مضاء بالطاقة الشمسية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي، وأعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الفنادق بالمنشية، ليشكلوا مركزا جديدا من الميادين المميزة في عروس البحر الأبيض المتوسط بالتحديد في منطقة بحري السياحية الشهيرة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات عن تطوير ميدان الفنادق بالإسكندرية بعد افتتاحه، بحسب ما كشفته المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك خلال افتتاح محافظ الإسكندرية لها.

إضاءة الميدان بالطاقة الشمسية

- استخدام الخلايا الضوئية لاستخدام الطاقة الشمسية مصدرا للكهرباء لتكون تجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة.

تطوير الميادين بالهوية البصرية

- تطوير ميدان الأنفوشي من خلال إزالته بالكامل لتهالكه وتآكله.

- تصميم ميدان جديد بتصميم تمت الموافقة عليه من قبل التنسيق الحضاري بحيث يتماشى مع الهوية البصرية للإسكندرية.

- رفع كفاءة وصيانة ميدان الفنادق بالكامل بالتعاون مع المجتمع المدني دون أي تكلفة على المحافظة أو الحي.

- تشكيل لجنة من الحي لصيانة والحفاظ على الميادين سواء فيما يتعلق بأعمال الكهرباء أو المتابعة الإنشائية أو متابعة الزراعات والحدائق بصورة دورية لكي نتجنب حدوث أي تلفيات.

تشكيل 32 جزيرة برسومات مختلف

- تشكيل 32 جزيرة برسومات مختلفة بطول الكورنيش من الجندي المجهول وحتى القلعة بحيث تكون مدخلا رائعا للقلعة والأماكن الأثرية.

- وضع الشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة للميادين المشاركة من خلال أساتذة متخصصين من كليات الزراعة والفنون الجميلة والهندسة جامعة الإسكندرية، وذلك على أسس علمية تتوافق مع توجهات الدولة نحو مواجهة التغيرات المناخية.