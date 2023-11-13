قطاع الأمن المركزي يستقبل وفدا من مفوضية الاتحاد الإفريقي

استقبل قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية زيارة لوفد من مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومسؤولي الأمانة التنفيذية لقدرة إقليم شمال إفريقيا بقطاع الشهيد اللواء رفعت عاشور.

كما ناظر الوفد معدات الوحدة وتقييم الكفاءة العملياتية لكوادر الوحدة؛ حيث أشاد بمستوى جاهزية الوحدة، ودور وزارة الداخلية المصرية في حفظ السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

ويأتي ذلك في إطار تأكيد جاهزية الوزارة بالوحدة الشرطية المتعهد بها للمشاركة مستقبلاً ببعثات دعم السلام للقوة الإفريقية الجاهزة.