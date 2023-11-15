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الكشف على 1928 مريضا في قافلة علاجية بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
09:41 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قافلة طبية

قافلة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دميانة مركز بلقاس، تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1928 مريضا، في مختلف التخصصات.

قافلة طبية بالدقهلية 

وأشار مكين في بيان له إلى أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة ضمت 11 عيادة بينها 6 متنقلة، وهي: «2 أطفال -2 باطنة - جراحة - تنظيم أسرة - نساء»، والباقي داخل الوحدة فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

وجاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 392

أطفال 313

جراحة 151    

جلدية 166                   

أسنان 155 

رمد 156

أنف وأذن 129

عظام 236                             

نسا 230

وأوضح أنه تم إجراء 223 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و130حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ143 مريضًا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكري وضغط الدم وتحويل 32 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة وإصدار 13 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة. 

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 39 ندوة تثقيفية، و139 حالة استبيان مؤكداً استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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بقلم آية حسنين