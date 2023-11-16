«الجامعات»: زيادة ميزانية البحث العلمي والابتكار للنهوض بالعملية التعليمية

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة زيادة ميزانية البحث العلمي والابتكار بمختلف القطاعات للنهوض بالعملية التعليمية، من أجل التطوير والتحديث الدروي لكل ما يتعلق بالعملية التعليمية.

زيادة مخصصات البحث العلمي والابتكار

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الفترة الأخيرة شهدت الكليات بمختلف الجامعات طفرة كبير في مختلف المجالات، إذ جرى زيادة المخصصات الخاصة بالبحث العلمي، والفترة الحالية تشهد استمرارا في تطوير لوائح الكليات المختلفة، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وعضو المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، أن البحث العلمي والابتكار أولى الأهداف والنقاط التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية، ولعل زيادة المخصصات من أبرز الأهداف.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إن هناك طفرة في تطوير لوائح الكليات المختلفة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، وهناك دعم كبير يجرى تقديمه للبحث العلمي والابتكار في الجامعات المصرية يهدف إلى وجود مشاريع تؤدي إلى النهوض بالمجتمع في جميع القطاعات.