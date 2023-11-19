تفاصيل مبادرة «إحياء الجذور».. تهدف إلى تنظيم زيارات لجاليات أجنبية عاشت في مصر

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مبادرة «إحياء الجذور» هي الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، وتعريف الأجيال الجديدة من الشعوب الثلاثة بهذا الإرث العريق من العلاقات الوطيدة، علاوة على نقل رسالة مهمة للعالم مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان والتعايش وترحب بالجميع من كل الأطياف.

كما نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انفوجرافيك بتفاصيل مبادرة «إحياء الجذور»، وفقًا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نوفمبر 2023.

تفاصيل المبادرة الرئاسية إحياء الجذور NOSTOS

- أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية «نيقوسيا» عام 2017.

- تهدف إلى تنظيم زيارات لجاليات أجنبية عاشت في مصر.

- تم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة في أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول «مصر وقبرص واليونان»، بمحافظة الإسكندرية.

- نظمت المبادرة العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية لوفد يوناني وقبرصي ضم نحو 250 فردًا من الجاليتين كانوا يعيشون في مصر بالماضي، وكذلك زيارات للأماكن التي كانوا يقيمون بها قديمًا.

- جرى تنظيم النسخة الثانية للمبادرة للأطباء المصريين في إنجلترا بجانب الأطباء اليونانيين والقبارصة في نوفمبر 2018.

- النسخة الثالثة للمبادرة جرى تنظيمها عام 2019 بأستراليا لتعزيز التعاون التجاري بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا.

- النسخة الرابعة والشبابية تم تنفيذها في يوليو 2021 واستهدفت ربط الشباب من الدول الثلاث لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

- تفعيلاً للمبادرة، جرى استقبال أول باخرة سياحية من قبرص للإسكندرية على متنها 500 سائح في أكتوبر 2019.