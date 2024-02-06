رقم طوارئ كهرباء الجيزة.. خط ساخن لتسجيل الشكاوى بسرعة ودقة

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أرقاما للمواطنين لتسجيل شكاوى انقطاع الكهرباء، وذلك للشركات التابعة على مستوى الجمهورية ومنها رقم طوارئ كهرباء الجيزة، وحددت الشركة القابضة للكهرباء رقما موحدا على مستوى محافظات الجمهورية يعرف بالخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء.

الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء

أوضحت الشركة القابضة للكهرباء، أنّه عند انقطاع التيار الكهربائي، فإنّ على المواطن الإبلاغ عن تلك الأعطال عن طريق الخط الساخن الموحد، وذلك من أي منطقة على مستوى الجمهورية، وحددت الشركة الخط الساخن وهو 121.

خطوات الإبلاغ عن أعطال الكهرباء

- التواصل مع الخط الساخن لأعطال الكهرباء وهو 121.

- عليك باتباع الخطوات أثناء المكالمة للتواصل مع ممثل خدمة العملاء.

- سجل بياناتك الاسم والمنطقة التي بها عطل الكهرباء.

رقم طوارئ كهرباء الجيزة

حددت الشركة القابضة للكهرباء رقم طوارئ لكهرباء الجيزة، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 121، والتي جاءت كالتالي:

- انقطاع الكهرباء أو حدوث أي عطل فني، يمكن الاتصال على رقم شركة كهرباء الجيزة وهو: 37799369 أو 35857455.

- رقم الخط الساخن أعطال الكهرباء لشركة الجيزة هو: 35855722.

- رقم استقبال الشكاوى والاقتراحات والإبلاغ عن أعطال شركة كهرباء الجيزة هو: 37800570.

أرقام شكاوى كهرباء الجيزة

- رقم شركة كهرباء الجيزة للأعطال الفنية وهو: 37799369 أو 35857455.

- رقم الخط الساخن أعطال الكهرباء لشركة الجيزة هو: 35855722.

- رقم استقبال الشكاوى والاقتراحات والإبلاغ عن أعطال شركة كهرباء الجيزة هو: 37800570.

رقم شكاوى كهرباء جنوب القاهرة

كما نوضح في السطور التالية أرقام الطوارئ لشركة كهرباء في المحافظات المحتلفة:

- رقم مرفق الكهرباء: 25763167.

- رقم شبكات جنوب الجيزة: 38607361

- رقم معهد تدريب المقطم: 25082417.

- رقم مركز تدريب الدقي: 33363451.

- رقم إيرادات غرب القاهرة: 25782436.

- رقم شبكات القلعة: 25101044.

- رقم شبكات المعادي: 23594941.

أرقام شكاوى كهرباء جنوب الدلتا

- حال حدوث أي مشكلة فنية في الكهرباء يمكن للمواطن الاتصال على الرقم التالي: 2835989.

- للاستفسار عن كهرباء المنزل يمكن الاتصال على الرقم التالي 527935.

- للإبلاغ عن أعمدة إنارة الطرق، يمكن الاتصال على الرقم التالي 60841.

- شكاوى الكهرباء التجارية يمكن الاتصال على 160509.

- للإبلاغ عن القراءات الخاصة بعدادات الكهرباء، اتصل على 146197.

أرقام شكاوى الكهرباء بعدد من المناطق

- رقم شكاوى كهرباء جنوب القاهرة: 01278117626.

- رقم شكاوى كهرباء شمال القاهرة: 01283388888.

- رقم أعطال كهرباء الإسكندرية: 01289533661.

- رقم أعطال كهرباء البحيرة: 01000549020.

- رقم شكاوى كهرباء جنوب الدلتا: 01207774849.

- رقم أعطال كهرباء شمال الدلتا: 01097217682.

- رقم شركة كهرباء مصر العليا والمحافظات التابعة إليها: 01002822513.

أرقام شركة كهرباء الإسكندرية

- رقم شركة الكهرباء في الإسكندرية هو: 01289533661 أو 0128488806.

- رقم الخط الساخن شركة الكهرباء بالإسكندرية هو: 121.

- رقم أعطال الكهرباء ومشكلات الفواتير وقراءة العدادات بالإسكندرية هو: 01289463339.

رقم شكاوى شركة كهرباء القناة

- رقم شكاوى شركة كهرباء القناة، اتصل على رقم: 01200015197.

- للإبلاغ عن أي عطل في الكهرباء لشركة القناة، اتصل على رقم: 01200014513.

رقم شكاوى شركة كهرباء البحيرة

- الخط الساخن لشركة كهرباء البحيرة اتصل على رقم: 121.

- للتواصل مع خدمة عملاء شركة كهرباء البحيرة للأعطال والاستفسارات ومشكلات العدادات، اتصل على رقم: 01000549020.

- للتواصل مع شركة كهرباء البحيرة عبر الرسائل القصيرة، أرسل رسالتك على رقم: 91121.