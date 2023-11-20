أماكن سقوط الأمطار اليوم.. متوسطة إلى رعدية على أغلب المحافظات

مع استمرار التغيرات في حالة الطقس بسبب المنخفض الجوي الذى يؤثر على البلاد بداية من مساء أول أمس السبت، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، منوهة أن اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على أغلب أنحاء البلاد.

وأضافت الهيئة أنّ اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

ولفتت إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

كما تمتد أمطار خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقسا مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوبي سيناء والصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى درجات الحرارة اليوم الاثنين:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.