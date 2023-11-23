رصد لهجة القوة في خطاب الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته بفعالية «تحيا مصر وفلسطين»

تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعالية «تحيا مصر وفلسطين» التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة، عن الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا يأتي حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

تحليل لغة جسد الرئيس السيسي اليوم

وحول شرح لغة جسد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم، قال محمد أبو هاشم، خبير لغة الجسد، إن الرئيس السيسي في بدايه حديثه تحدث بأسلوب هادئ يدل على الثقة العالية جدًا في النفس، خاصة وهو يومئ برأسه إيماءات بسيطة تأكيدًا على ثقته، موضحا أن هذا يدل على الثقة الكبيرة في الموقف الذي تبناه الرئيس واتخذه منذ بداية الأزمة الفلسطينية وثبت عليه حتى الآن.

حديث الرئيس السيسي يدل على ثقته بنفسه وقراراته

وأكد «أبو هاشم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ثقة الرئيس بذاته تدل على أن قراره صحيح، ويوضح أن الموقف نابع من وجدانه، وأنه مؤمن بمبدأ رفض التهجير للفلسطينيين ولا تنازل في هذا.

وأضاف خبير لغة الجسد، أن الرئيس السيسي عندما قال لا للتهجير، وكرّر الجملة مرتين مؤكدا عليها، وظهر على وجهه الغضب والقوة والحزم، فهذا يؤكد على موقف مصر الرصين، وأنها رافضة بشكل قاطع لا يوجد به أي تنازلات، فكرة تهجير الفلسطينيين، وأن مصر حكومة وشعبا لا تتراجع عن رفضها للتهجير.

فيديو لكلمة الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية تحيا مصر تحيا فلطسين