حريقان وحادث تدافع تضرب 3 دول أسيوية.. 21 حالة وفاة و88 إصابة

شهدت 3 دول أسيوية، خلال الساعات القليلة الماضية، 3 حوادث تمثلت في حريقين بباكستان والفلبين، وحادث تدافع في الهند، ما أسفر عن مصرع 21 شخصا وإصابة 88 آخرين.

البداية من باكستان، التي شهدت حريقا مدمرا مساء أمس السبت، في مركز تسوق بمدينة كراتشي الساحلية بمقاطعة السند جنوب البلاد، أسفر عن مصرع 11 شخصا على الأقل وإصابة 22 آخرين، فيما قال رجال الإنقاذ، إن الحريق اندلع بسبب خلل في مولد كهربائي على سطح المركز.

نشوب الحريق باكستان في الطابق الثاني من مركز تسوق

من جانبه، أشار نائب مفوض منطقة شرق كراتشي ألطاف شيخ، إلى احتمالية ارتفاع الوفيات مع وجود عدد كبير من المصابين في حالة حرجة بـ3 مستشفيات مختلفة بسبب إصابات حروق خطيرة، فيما أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال في مقاطعة السند الجنوبية مقبول باقر، بإجراء تحقيق فوري في الحريق المميت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الباكستانية، إن الحريق نشب في الطابق الثاني من مركز التشسوق وانتشر إلى طوابق أخرى، فيما أشار مسؤولو فرقة الإطفاء، إلى إنقاذ نحو 50 شخصًا محاصرين داخل مركز التسوق، وفقا لما ذكرته قناة «جيو نيوز» الباكستانية.

وفي الجارة الهند، أسفر حادث تدافع في مهرجان موسيقي في «جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا» الذي نظمته كلية الهندسة بولاية كيرالا جنوبي البلاد، عن مصرع عن مصرع 4 طلاب بينهم امرأتين وإصابة 64 آخرون، بينهم شخصين اثنيين في حالة حرجة.

ووفقا لوسائل إعلام هندية، وقع الحادث قبل بدأ حفل لمغنية البلايباك الهندية نيخيتا جاندي، بسبب الأمطار.

مصرع امرأة وأحفادها الخمسة في حريق بالفلبين

وفي الفلبين، أسفر حريقا نشب في منزل مؤلف من طابقين في بلدة كانديلاريا بمقاطعة كويزون جنوب شرقي عاصمة البلاد مانيلا، عن مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة وإصابة امرأتان أخريان تتراوح أعمارهما بين 48 و37 عاما، وأشارت الشرطة، إلى أن الضحايا: امرأة تبلغ من العمر 69 عاما وأحفادها الخمسة، داخل المنزل.