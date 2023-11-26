أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم.

تنشيط السياحة بمحافظة الشرقية

وفي سياق متصل، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم وإدارة الوعي الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بتنظيم تدريب عملى لعدد «25» طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي بالمدرسة الفندقية بالزقازيق على تخطيط البرنامج السياحي، اليوم وذلك بالمنطقة الأثرية بمتحف تل بسطا بمدينة الزقازيق.

تدريب عملي لتخطيط البرنامج السياحي لطلبة المدرسة الفندقية بالزقازيق

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، أن برنامج التدريب العملي لطلبة المدرسة الفندقية يهدف لتنمية مهارات الطلاب لتخطيط البرامج السياحية وتقييم المواقع السياحية وطرحها بالأسواق السياحية، لافتة إلى أن التدريب العملى يأتي ضمن برنامج تأهيل المجتمع المحلي للمواقع الواعدة مثل المواقع الأثرية والقرى ذات الإنتاج الحرفي المتميز مثل «قرية القراموص بمركز أبو كبير - قريتي المشهدي وميت زافر بمركز الزقازيق».

وعلى هامش البرنامج قامت إدارة الوعي الأثري بالمنطقة الأثرية بتل بسطا بتنظيم جولة للطلاب المستفدين من البرنامج بالمنطقة الأثرية ومتحف تل بسطا ليتعرفوا على تاريخ المنطقة.