دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي 14 ديسمبر.. وعرض أفلام فلسطينية

تنطلق دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائي يـوم 14 ديسمبر وحـتى 21 ديسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الذي أُعلن عنه مسبقاً.

مهرجـان الجونة السينمائي

يأتي ذلك ليتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسـسة الفيلم الفلسطيني، وذلــك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غـير الإنـسانـية فـي غـزة.

تبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة

كما تقرر تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، والذي سيقام دون أي مظاهـر احتفالية تعبيراً عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.