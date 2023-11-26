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دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي 14 ديسمبر.. وعرض أفلام فلسطينية

كتب:

ضحى محمد
03:28 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

تنطلق دورة استثنائية من مهرجان الجونة السينمائي يـوم 14 ديسمبر وحـتى 21 ديسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الذي أُعلن عنه مسبقاً.

مهرجـان الجونة السينمائي

يأتي ذلك ليتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسـسة الفيلم الفلسطيني، وذلــك لإلقاء الضوء على الموقف الحالي والأوضاع غـير الإنـسانـية فـي غـزة.

تبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة

كما تقرر تنظيم عشاء لجمع التبرعات للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، والذي سيقام دون أي مظاهـر احتفالية تعبيراً عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.