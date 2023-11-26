رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية يتابع فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن

أعلن رئيس منطقة الدقهلية الأزهرية عن قيامه اليوم بمتابعة فعاليات مسابقة الإمام الأكبر في حفظ القرآن الكريم بمعاهد المنطقة، والتي انطلقت أمس السبت بمعاهد منطقة الدقهلية الأزهرية.

وأشار رئيس المنطقة بمحافظة الدقهلية في بيان، إلى أن المسابقة تسير على الوجه الأمثل، وطالب الجميع بتهيئة الجو الهادئ للطالب، والنظام فى توزيع اللجان، والتعامل برفق مع المتسابقين، وإعطاء كل طالب حقه من الدرجات دون تردد، والالتزام بالزي الأزهري للسادة المحكمين في المسابقة.

مسابقة حفظ القرآن الكريم بالدقهلية

وأوضح أن المسابقة تتم بإشراف إدارة شئون القرآن الكريم، بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمية، وهي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، وتشرف الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية على تنفيذها.

وجاءت المسابقة بهدف تشجيع الناشئة والشباب على الإقبال على القرآن الكريم حفظًا وتدبرًا وتعلمًا لأحكامه وآدابه، وتطبيق أحكام التجويد والتلاوة عمليًا، واكتشاف وتشجيع المواهب القرآنية، والأصوات الحسنة، وإبراز القدرات الإبداعية لديهم، وتهيئة وإعداد الناشئة والشباب للمشاركة في المحافل والمسابقات الدولية للقرآن الكريم.