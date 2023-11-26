نور عبدالمجيد: لا أؤمن بمصطلح الكتابة النسوية.. أنا مهمومة بالإنسان بغض النظر عن نوعه

قالت الكاتبة والروائية نور عبدالمجيد، إن الشباب عندما يكون في مقتبل عمره تغيب عنه حقائق كثيرة، ومَن يسافرون خارج وطنهم يعرفون الحقيقة ولكن بعد دفع ثمن غالٍ وهو سنوات العمر، فهناك شباب كثير يغادر وطنه بحثا عن أحلامه، ولا يستطيع تحقيقها في الخارج ولا يجد من يسمعه ويفهم لغته، ويعجز عن التعبير عما بداخله، ولكن عندما يعودون إلى وطنهم فإنهم يصبحون أكثر وعيا.

وأضافت عبدالمجيد، خلال حوارها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أنا لست ضد سفر الإنسان، ولكن يجب ألا يرمي نفسه في أحضان الغربة، أنا مهمومة بالهجرة غير الشرعية، أنا مهمومة بالإنسان الذي يدفع أجمل سنوات العمر من أجل الهجرة إلى المجهول».

وتابعت: «لا أؤمن بمصطلح الكتابة النسوية، أنا مهمومة بالنساء وبدور المرأة، فالكتابة موهبة من عند الله بصرف النظر عما إذا كان الإنسان رجلا أو امرأة، ولكن، هناك رجال عبروا عن النساء أقدر من النساء أنفسهن، فلا ننسى نزار قباني وإحسان عبدالقدوس، وعموما أنا مهومة بالإنسان بغض النظر عن نوعه، وإن كنت اهتم أكثر بقضايا المرأة».