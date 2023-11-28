ياسر القاضي يكشف طريقة حل أزمة غرف العناية المركزة بالمستشفيات

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه كانت توجد قواعد بيانات موزعه على الوزارات والهيئات والشركات، دون وجود قواعد بيانات موحدة للدولة تضم كافة قواعد البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات وخلافه.

وأضاف وزير الاتصالات السابق خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنهم واجهوا الكثير من التحديات الخاصة ببناء قواعد موحدة للدولة، وكانت كلها منحصرة في الوزارات أو الهيئات، مؤكدًا أن كل وزارة أو هيئة تعتبرها ملكية خاصة بها وفي بعض الأحيان جزء من قوتها وأنها لن تتخلى عنها، وهذه ثقافة شعب.

كل وزارة تغض النظر عن ملكية الدولة

وأشار وزير الاتصالات السابق، إلى أن كل وزارة تغض النظر عن ملكية الدولة، وعند عمل الاستراتيجة الخاصة بقواعد البيانات الموحدة بدأنا بأهم مكان لديه بيانات موثقة 100% وهي وزارة الداخلية، لأن لديها بيانات مدققة للغاية وسليمة لأعلى درجة ولكنها لمن هم فوق 16 سنة بالرقم القومي.

كان لدينا أزمة كبيرة واستخدام خاطئ للغاية داخل غرف العناية المركزة

وشرح وزير الاتصالات السابق، أنه كان لدينا أزمة كبيرة واستخدام خاطئ للغاية داخل غرف العناية المركزة في المستشفيات المصرية قبل سنوات طويلة، وبالأخص حين يتواصل المريض مع عربات الإسعاف ويبلغوه أن غرف العناية جميعها ممتلئة، ثم يقترحون عليه التوجه إلى مستشفى آخر.

وأضاف، أنه مع التحول الرقمي والتكنولوجي للدولة المصرية، وبناء قاعدة بيانات لكافة المستشفيات، استطعنا حل أزمة غرف العناية المركزة بشكل كامل، وأصبحت متاحة للجميع، وهذه تعتبر إحدى فوائد التحول الرقمي والتكنولوجي، إن الدولة المصرية يكون لديها رؤية لكل ما يتم داخل القطاعات المختلفة والحيوية.