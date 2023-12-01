استعدادات مكثفة في الدقهلية للانتخابات.. 4.5 مليون ناخب بـ947 لجنة فرعية

أكدت محافظة الدقهلية استمرار أعمال لجنة المرور على اللجان الانتخابية برئاسة اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، بمشاركة محسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من جاهزيتها استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري في الداخل.

الاستعداد للانتخابات الرئاسية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى إن المرور على اللجان جاء في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لاستقبال الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالمحافظات، ورفع درجة الاستعدادات بكافة اللجان الانتخابية بالمحافظات.

وأشارت إلى أن الدقهلية بها 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا وإجمالي عدد الناخبين 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا، وجرى عمل الاستعدادات في مراكز ومدن محلة دمنة والمنصورة وتمي الأمديد وميت سلسيل وبلقاس وميت غمر وشربين والمنزلة وحي غرب المنصورة، إذ تم التأكد من كافة التجهيزات اللازمة للعملية الانتخابية والعمل على تذليل العقبات وتوفير كافة الاحيتاجات اللازمة باللجان لضمان سير العملية الانتخابية على أكمل وجه والتيسير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

مشاركة المواطنين في الانتخابات

وأكدت المحافظة ضرورة مشاركة شعب الدقهلية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل إبلاغ العالم بمدى وعي الشعب المصري، خاصة أن الدقهلية دائما تأتي في المقدمة فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية والانتخابات.