أسقف إيبارشية سيدني: حريصون في «سيدني» على المشاركة بالانتخابات

قال الأنبا دانييل، أسقف أبرشية سيدني، إنَّ السفارة المصرية في استراليا استعدت بتجهيزات كبيرة لمقر اللجان الانتخابية ولاستقبال الناخبين، خلال الساعات المحددة لعملية التصويت، تحت إشراف القنصل العام لمصر في سيدني، والذي توجه بخطاب رائع تضمن كل التفاصيل المراد معرفتها عن عملية الانتخابات الرئاسية.

«دانييل»: معاملة طيبة تلقيناها من المسؤولين

وأضاف «دانييل»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ اليوم الجمعة هو الأول للمصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى المعاملة الطيبة التي تلاقاها خلال تصويته اليوم مع رفاقه من الكهنة، وحسن الاستقبال من القنصل العام.

ندعم توجهات الرئيس السيسي الداعمة للاستقرار

وتابع أسقف أبرشية سيدني: «أبرز الموضوعات والملفات المهتمين بها المصريين في سيدني، كأولوية، السلام والأمن لمصر»، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس السيسي الساعي إلى أمن واستقرار مصر والحفاظ على السلام.