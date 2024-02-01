الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمين.. وطريقة الاستعلام «أون لاين»

يرغب المواطنين في معرفة الأوراق المطلوبة لبرنت التأمين، نظرا لأنه أصبح من المعاملات الحكومية المطلوبة دائما في الحصول على الخدمات اليومية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات، والمستحقين للمعاشات الشهرية التى توفرها الحكومة للفئات الواقعة مظلة التأمينات الاجتماعية.

الأوراق المطلوبة لبرنت التأمين

تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمين والمستندات والأوراق المطلوبة، والمعلنة بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وهي كالتالي:

- الدخول على الهيئة القومية للتأمين عبر الرابط .

- اختيار المتقدم للخدمات.

- اختيار خدمات المؤمن عليهم.

- الضغط على اختيار الخدمات التأمينية.

- اختيار ايقونة استعلام عن الرقم التأميني.

- إدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- إرسال الطلب.

3 طرق للاستعلام عن الرقم التأميني

حدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، 3 طرق أمام المواطنين للاستعلام على الرقم التأميني وهي تتضمن كل من:

- الاتصال المباشر على الخط الساخن 16217 للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص للهيئة القومية للتامينأت.

- استخراجها من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات.

طريقة الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الإنترنت

- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمين من هنــــا.

- الضغط على خدمات المؤمن عليهم.

- اختيار«الخدمات التأمينية».

- اختيار «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

- إدخال البيانات الشخصية، وتتضمن كل من «بيانات الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم».

- اضغط على «أنا لست روبوت».

- اضغط على «إرسال الطلب».

- تظهر لك بيانات الرقم التأميني الخاص بك.

أنواع المعاشات في القانون

وفقا لقانون الصادر برقم 148 لسنة 2019 للتأمينات والمعاشات ، أصبح هناك 4 أنواع من التأمينات يصرفها القانون للمواطن، كما يلي.

- تأمين إصابات العمل.

- تأمين البطالة.

- تأمين المرض.

- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الفئات المستحقة للحصول على التأمينات وفقا للقانون

- العاملون لحساب أنفسهم.

- العاملون المرتبطين بعقود عمل شخصية.

استخراج برنت معاش

وفقا لقانون التأمينات الجديد، فإن هناك عدة شروط المعاش المبكر، بالنسة للعاملين فى للقطاع العام كالتالي:

- الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير.

- يجب الا تقل مدة اشتراكه التأميني عن 20 عامًا

- أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

أمّا فيما يتعلق بالشروط الخاصة للمعاش المبكر للقطاع الخاص فهي على النحو التالي:

- يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة، ليتمكن من الخروج للمعاش المبكر.

- عدم تعرضه لأي إجراء تأديبي من المؤسسة التي يعمل فيها الموظف طوال فترة عمله.

- ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

- تسوية كل الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك التأمينى، بإضافة خمس سنوات.

- إذا تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، على مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي لأكثر من 20 عاما، يكون الحق للموظف فىتسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.

- مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا.