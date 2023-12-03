«الوطن» تنشر أسماء الفائزين بالوحدات السكنية في سكن مصر بمدينة غرب قنا

عقد جهاز مدينة قنا الجديدة، اليوم الأحد، القرعة العلنية اليدوية لوحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا الجديدة، بمقر جعازة المدينة، وسط حضور المتقدمين من المواطنين على الوحدات السكنية التي طرحت مسبقا وفق الإعلان.

وأعلن جهاز مدينة قنا الجديدة، أسماء الفائزين بالوحدات السكنية التي حصلت «الوطن» على أسماء الفائزين من خلال كشوف رسمية.

أسماء الفائزين بوحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا الجديدة

وكانت وزارة الإسكان والتعمير، أعلنت عن طرح وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا الجديدة بداية من 15 / 10 / 2023 وانتهى في 14 نوفمبر الماضي من العام الحالي.

وكانت الوحدات السكنية التي طرحها جهاز مدينة قنا الجديدة 144 وحدة سكن مصر في مدينة غرب قنا الجديدة التي تقع على طريق نجع حمادي -قنا.

ومدينة غرب قنا الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع للمدن الجديدة التي قرر إنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساحة تقدر بنحو 9000 فدان وتجرى المرحلة الأولى على 1400 فدان، وتراعي الشروط البيئية والصحية في تصميم المباني سواء الفلل أو الوحدات السكنية.