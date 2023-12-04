رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

شيرين: قيمة مصر يعرفها كل من سافر وتجول في البلاد المختلفة

شيرين: بعلم أحفادي تحية الرئيس وهما رايحين المدرسة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:51 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الفنانة شيرين

الفنانة شيرين

قالت الفنانة شيرين، إن الوطن هو البيت الكبير وقيمة مصر يعرفها كل من سافر وتجول في البلاد المختلفة، وكل ما نراه في دول العالم من أزمات يعرفنا قيمة الوطن.

وأوضحت شيرين خلال مشاركتها في مؤتمر أمانة التواصل والعمل الجماهيري بحزب «حماة الوطن»، أنها تعلم أحفادها تحية الرئيس كل يوم، وهم في طريقهم إلى المدرسة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي عبر بمصر الخطر وعزز قيمتها ومكانتها.

وتابعت: «أنا مصرية وبكل فخر هنتخب الرئيس السيسي ما دمت على قيد الحياة، الرئيس السيسي عمل مصر من أول وجديد واهتم بالصحة والتعليم والفن والرياضة وذوي الهمم».

وأضافت: «أنا سافرت بلاد كتير، وكنت أتمنى أشوف الطرق ونظام الحياة اللي بره في بلدي.. والآن بفضل جهود الرئيس السيسي أصبحت مصر من أفضل دول العالم، ولكن لازم نحافظ على مجتمعنا والحمد لله مصر دايما في الأفضل وبترحب بكل شعوب العالم».

اقرأ المزيد:

انطلاق احتفالية «حماة الوطن» بالقاهرة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

«دينية حماة الوطن» تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

«حماة الوطن»: قدّمنا عدة فعاليات لتوعية المصريين بأهمية المشاركة السياسية

«حماة الوطن» ينظم 4 مؤتمرات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية اليوم

«حماة الوطن»: المصريون بالخارج حريصون على ظهور بلدهم بصورة مشرفة
بقلم محمد أيمن سالم