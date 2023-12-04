شيرين: قيمة مصر يعرفها كل من سافر وتجول في البلاد المختلفة

قالت الفنانة شيرين، إن الوطن هو البيت الكبير وقيمة مصر يعرفها كل من سافر وتجول في البلاد المختلفة، وكل ما نراه في دول العالم من أزمات يعرفنا قيمة الوطن.

وأوضحت شيرين خلال مشاركتها في مؤتمر أمانة التواصل والعمل الجماهيري بحزب «حماة الوطن»، أنها تعلم أحفادها تحية الرئيس كل يوم، وهم في طريقهم إلى المدرسة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي عبر بمصر الخطر وعزز قيمتها ومكانتها.

وتابعت: «أنا مصرية وبكل فخر هنتخب الرئيس السيسي ما دمت على قيد الحياة، الرئيس السيسي عمل مصر من أول وجديد واهتم بالصحة والتعليم والفن والرياضة وذوي الهمم».

وأضافت: «أنا سافرت بلاد كتير، وكنت أتمنى أشوف الطرق ونظام الحياة اللي بره في بلدي.. والآن بفضل جهود الرئيس السيسي أصبحت مصر من أفضل دول العالم، ولكن لازم نحافظ على مجتمعنا والحمد لله مصر دايما في الأفضل وبترحب بكل شعوب العالم».