بدء إصلاح كسر في خط مياه عمومي بحي الضواحي ببورسعيد (صور)

سيطرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد على كسر خط مياه عمومي للشرب قطره 300 بوصة، بعمق 2 متر تحت الأرض، بمنطقة الصفا بنطاق حي الضواحي، والذي تسبب في وقف حركة المارة بسبب تراكمات المياه في المنطقة، والتي دخلت أيضًا إلى مداخل العمارات السكنية.

وأكدت سمر الموافي، رئيس حى الضواحي، أنه يتم الآن بذل جهود مكثفة للسيطرة على كسر خط المياه العمومى بمنطقة الصفا وشارع عبد الحليم محمود.

وأوضحت رئيس حي الضواحي، أنه يُجرى الآن شفط كل تجمعات المياه حول محيط الكسر والشوارع الجانبية ومداخل العمارات بالمنطقة، وذلك بالتزامن مع الأعمال الجارية حالياً في إصلاح الكسر الذي حدث صباح اليوم بخط المياه العمومي بتقاطع شارع البترول وعبد الحليم محمود أمام منطقة الصفا، والذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

فريق فني لإصلاح كسر خط المياه

وأضافت رئيس حى الضواحي أن فريق فنى تابع لطوارئ المياه التابع للهيئة بالتنسيق مع إدارت الكوارث والأزمات والصيانة بالحى قد انتقل إلى موقع الحادث فور حدوثه وبدأ العمل فى إصلاح كسر خط المياه وسرعة الإنتهاء منه وعودة المياه للمناطق المتأثرة لافته إلى أنه تم السيطرة على الموقف واحتواء تداعيات الكسر على الفور مشيره بأن المناطق التي تأثرت بالكسر تشمل مناطق الصفا وبعض المناطق المجاورة

غلق محبس المياه

وقالت رئيس حى الضواحي إن كسر خط المياه أدى إلى حدوث هبوط أرضي بالشارع وخلف حفرة عميقة وأضافت بأنه تم غلق محبس المياه للسيطرة على تدفق وارتفاع منسوب المياه بشوارع المنطقة

سيارات كسح المياه

وأشارت رئيس حى الضواحي إلى الدفع بعدد من سيارات كسح المياه التابعة للحي إلى مكان الحادث لكسح تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، كما تم فتح عدد من المطابق وبالوعات الأمطار لتصريف المياه، وجارى العمل للانتهاء من أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن.