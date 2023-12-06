باق أيام.. تعرف على عقوبة مخالفة مرشحي الرئاسة لضوابط الدعاية الانتخابية

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الصمت الانتخابي، والذي يوافق 8 ديسمبر الجاري، بالنسبة لانتخابات المصريين في الداخل المقرر إجراؤها أيام 10، 11، 12 من شهر ديسمبـر.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي عقوبات مخالفة المرشحين في الانتخابات الرئاسية لضوابط الدعاية، بحسب ما أقره قانون الانتخابات، كالتالي:

- يعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة 23 من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، ويعاقب كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.

غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون رقم 22 لسنة 2014.

- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 24 من هذا القانون وبمصادرة ما جرى تلقيه من أموال.