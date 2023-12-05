أستاذ قانون دستوري: المؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل في الانتخابات

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأهم والأكبر، مشيرا إلى أنّ أغلب دول العالم تتابع الاستحقاقات الرئاسية أكثر من الاستحقاقات المتعلقة بالبرلمان التي تأتي في المرتبة الثانية.

المؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل هذه الانتخابات

وأضاف أستاذ القانون الدستوري في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «عند متابعة الاستحقاقات الرئاسية كان هناك مشكلات قبل عام 2011، وكان يُقال إن الإعلام ليس محايدا والمؤسسات الأمنية ليست محايدة، ولكن في هذه الانتخابات تغير الأمر كليا، فالمؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل».

فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة

وتابع أستاذ القانون الدستوري: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خصصت فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة، وبالتالي أصبحنا نرى المرشحين ومؤتمراتهم على الهواء، والقنوات التلفزيون تغطيها، كما أن المؤسسات الأمنية تحميها، ومن ثم، فقد أصبحنا في صورة لائقة جيدا، حملات المرشحين تنظم المؤتمرات والمؤسسات الأمنية تقوم بعملية التأمين».