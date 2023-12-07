القاهرة والجيزة في صدارة المحافظات الأكثر انتشارا «للكيانات الوهمية»

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانات وتفاصيل المحافظات الأكثر عددا من حيث انتشار المؤسسات والكيانات الوهمية التي تدّعي انتسابها لوزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، قائلاً: «القاهرة والجيزة والقليوبية الأكثر عدد، يليهم الإسكندرية والمنصورة والزقازيق وكفر الشيخ، وبني سويف وأسيوط وسوهاج والمنوفية».

الكيانات الوهمية

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، لـ«الوطن»، أنّ المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر، تعد الأقل في عدد الضبطيات القضائية بها، موضحًا أن ذلك يرجع إلى انخفاض معدلات السكان بها، مؤكداً أنّ لجان الضبطية القضائية تواصل عملها ليل نهار للقضاء على المؤسسات غير المعتمدة.

القضاء على الكيانات الوهمية

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أنّ وزير التعليم العالي شدد على ضرورة العمل ليل نهار للقضاء على ظاهرة الكيانات الوهمية نهائيا، مؤكدًا: «سنواصل العمل والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بمستقبل الطلاب».