الأوراق المطلوبة للعمرة 2024.. 9 مستندات ضرورية للسفر وأداء المناسك

يتطلب السفر إلى المملكة العربية السعودية وأداء العمرة، بعض الأوراق المطلوبة اللازمة، ومع تزايد الإقبال على السفر بالتزامن مع شهري شعبان ورمضان، تيساءل عدد كبير عن الأوراق المطلوبة للعمرة، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الأوراق المطلوبة للعمرة 2024

ومن ضمن الأوراق المطلوبة للعمرة:

1) جواز سفر حديث صالح لمدة عام.

2) عدد 3 صور شخصية 4x 6 حديثة على أن تكون على خلفية بيضاء.

3) عدد 3 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

4) تصريح السفر للمسافرين في سن التجنيد.

5) الشهادة الصحية ضد الحمى الشوكية.

6) صورة من شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 6 سنوات بشرط أخذ الطفل التطعيم ضد شلل الأطفال.

7) شهادة صحية معها أصل إيصال السداد للكبار والأطفال أكثر من 6 سنوات.

8) تصريح السفر من التجنيد.

9) تصريح السفر من جهة العمل.

أسعار عمرة شعبان

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، أن تأشيرة تأدية مناسك عمرة شعبان، وزيارة الحرم المكي والنبوي، تبلغ قيمتها نحو 4400 جنيه مصري، وفي السابق كانت تبدأ الأسعار من 20 أو 30 ألف جنيه مصري دون احتساب تكلفة الطيران، وتزداد وفقا لنوعية الفندق وخدمات الرحلة، ويختلف فارق السعر في حالة اختيار الشخص غرفة ثلاثية أو ثنائية.

كيفية استخراج جواز سفر إلكتروني

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية، إمكانية استخراج جواز سفر إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي التابع للوزارة، وجاءت الخطوات كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية.

- وبعدها يتم اختيار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- يتم إنشاء حساب جديد وكلمة سر.

- تعبئة البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- إدخال الرقم القومي وصورة البطاقة.

- إدخال شهادة الميلاد لمن هم دون الـ16 عامًا.

- إدخال 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- تقديم شهادة مؤهل دراسي حال عدم إثباتها في البطاقة أو شهادة قيد من الكلية للذين ما زالوا يدرسون بالجامعة.

- تقديم وثيقة زواج وصورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد للذكور.

- دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًا وسؤال الموظف المختص عن ميعاد استلام جواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر

وحددت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر المصري من واقع العام الماضي وقيمتها 500 جنيه، ولغير الحاملين لمؤهل دراسي يجب دفع ضمان اجتماعي بقيمة دفع نحو 400 جنيه.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

وللراغبين في أداء العمرة يجب استخراج جواز السفر حيث أنه من أهم شروط السفر، ويحتاج ذلك لبعض المستندات الرسمية والشخصية:

- تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية للذكور.

- تقديم صورة شهادة المؤهل.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

- 4 صور شخصية بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4 في 6.

- تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد للذكور.

- تقديم صورة شهادة المؤهل إذا لم يكن مسجل على بطاقة الرقم القومي.

- تقديم إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- تقديم جواز السفر السابق إذا وجد.

باركود عمرة رمضان للمعتمرين

أطلقت بوابة العمرة الإلكترونية باركود خاص بالمعتمرين لراغبي العمرة من خلال الشركات السياحية، وهو ما ييسر لكل معتمر حصوله على برنامج سياحي منظم يشمل حجز أماكن إقامة وعمل المناسك والانتقالات، ودون باركود العمرة لا يسمح للشخص بالسفر.

رسوم باركود العمرة

- يترواح رسوم الباركود بين 3200 وحتى 5 آلاف جنيه.

- يعد «الباركود» شرطا أساسيا للسفر لأداء مناسك العمرة.

- يستخرج الباركود عن طريق شركات السياحة المعتمدة من خلال بوابة العمرة.