تبرعات مشروع روتاري «رؤية حياة» تتواصل.. المليون الثاني لصالح «النور والأمل»

حقق مشروع «رؤية حياة» لدعم الكفيفات برئاسة مروة سرحان، نجاحا كبيرا للعام الثاني على التوالي بالتبرع بالمليون الثاني، بعد تبرع المشروع بالمليون الأول في ديسمبر 2022 كأحد مشروعات «روتاري التحرير» برئاسة محمد العقدة، وسكرتير المشروع فخري دعاء الهلاوي، ورئيس مشروعات نيفين عبد الخالق.

المليون الأول لجمعية النور والأمل

وفي ديسمبر 2022، قدم المشروع مليون جنيه تبرعات لجمعية النور والأمل الشهيرة لدعم الكفيفات وضعاف البصر، وفي ديسمبر 2023، قدم المشروع مبلغ 40 ألف جنيه لجمعية النور والأمل في محافظة بورسعيد، لتوصيل الغاز وإنشاء مطبخ يخدم الجمعية، بعد أن نال حريق سابق من مطبخ الجمعية، كما تم التبرع أيضا بمبلغ 50 ألف جنيه لجمعية الأمل الجديد لرعاية الكفيفات بقرية منية النصر التابعة لمحافظة الدقهلية، لشراء جهاز كمبيوتر وأوراق برايل ومستلزمات تعليم للمكفوفين من مختلف الأعمار.

وكان لجمعية النور والأمل بالقاهرة النصيب الأكبر من التبرع، حيث تخدم العدد الأكبر للمكفوفين على مستوي الجمهورية، وسلم رئيس النادي محمد العقدة ورئيس المشروع مروة سرحان شيك بمبلغ 910 آلاف جنيه لدعم عديد من المشروعات الخاصة بالجمعية، ضمن فعالية كبرى بمعرض «حوار بالظلام» الذي أقيم في مدينة نصر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، التي أشادت بالمشروع ودوره في التنمية المجتمعية المقدمة للكفيفات والمكفوفين على مستوى الجمهورية.

وحضر المشروع عديد من رواد ومؤسسي نادي روتاري التحرير وعديد من الشخصيات الروتارية للأندية الآخرى، وقاموا بإجراء تجربة حوار في الظلام DID، وهي التجربة التي تنفرد بها جمعية النور والأمل والمقدمة من شركة «دروسيز الألمانية» لجمهورية مصر العربية، التي دعمها مشروع رؤية حياة العام السابق والحالي أيضا.

وأشادت رئيس المشروع بدور لجنة المشروع في العمل الجماعي لنجاح المشروع بوجه عام والفاعلية بوجه خاص، وأكدت أن هذا النجاح هو حصيلة لجهد جماعي مستمر بين أافراد لجنة المشروع والتي تتشكل من رؤساء سابقين شفيق نخله ونسرين رفعت ومنى الدالي وفاطمة أبو حطب ونجوى ذكي ومحمد منتصر ومريم العدوي ومروة سرحان، كما قام كل من روتراكت التحرير برئاسة مريم العدوي و«انتراكت» التحرير برئاسة فريدة الأحول بتنظيم الفعالية بشكل جيد.