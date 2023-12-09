الرقيب «ماسيل هاي».. أول امرأة قناصة تنضم للجيش الأمريكي

أصبحت الرقيب في الجيش الأمريكي، ماسيل هاي، مستكشف سلاح الفرسان في السرب الأول، فوج الفرسان 91 (1-91 CAV)، اللواء 173 المحمول جوًا، أول قناصة من السيدات في الجيش الأمريكي والتي يمكنها استخدام البنادق والمسدسات.

تفوق ملحوظ

وبحسب الموقع الإخباري الأمريكي «abc7»، فإن هاي هي أول قناص أنثى في الخدمة الفعلية بالجيش. وفي السابق، لم تكمل الدورة سوى جندية من الحرس الوطني من ولاية مونتانا، ولقد تأهلت كخبير في استخدام البندقية الهجومية M4 من خلال التدريب الأساسي.

وقالت هاي، إن إطلاق النار كان أمرًا طبيعيًا بالنسبة لها، لكنها تنسب الفضل إلى عمها الذي علمها الأساسيات، لقد ألهمها لأن تصبح قناصًا في الجيش أثناء التحاقها بالجامعة بالقرب من مسقط رأسها.

وأضافت: «أخبرني صديق مقرب لي أنني لن أتمكن من الانضمام إلى الجيش أبدًا، ومن المستحيل أن أصبح قناصًا، ولكن الآن بعد أن نظرت إليه مرة أخرى، فأنا أقدر حقًا الدافع».

معلومات عن الجيش الأمريكي

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر جيش من حيث عدد الأفراد العاملة بعد جيش التحرير الصيني، وتأسس الجيش الأمريكي في عام 1776 الذي شهد استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا، ويتكون الجيش من القوات البرية، ومشاة البحرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، والقوات الفضائية، وخفر السواحل، ويعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن يصيغ السياسة العسكرية بالتعاون مع وزارة الدفاع (DoD) ووزارة الأمن الداخلي (DHS).