مسنة تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بأسيوط: «أول مرة انتخب بدون زوجي الراحل»

«جوزي كان بيجي معايا في كل انتخابات، والانتخابات دي مات».. كلمات ظلت السيدة العجوز صابرة فولي علي حسين، البالغة من العمر 80 عاما، ترددها أثناء الإدلاء بصوتها في لجنة الفاروق عمر بحي شرق أسيوط.

المشاركة واجب وطني

وقالت صابرة فولي لـ«الوطن»، إنها من منطقة الوليدية بمدينة أسيوط، وكانت كل انتخابات يأتي معها زوجها للإدلاء بصوتيهما، وهذا العام توفاه الله «وأنا جايه النهاردة علشان أشارك، وده واجب علينا جميعا».

الجدير بالذكر أن محافظة أسيوط أعلنت عن تخصيص 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة ،وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية ،تتمثل فى لجنة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لجامعة أسيوط بجوار مسجد عمر مكرم بحي غرب ، ولجنة بنادي أعضاء هيئة التدريس التابع لفرع جامعة الأزهر بميدان أسماء الله الحسنى بحي شرق ولجنة بمقر مجلس ومدينة أبوتيج، ولجنة بمقر مجلس ومدينة ديروط، ولجنة بالمنطقة البترولية بجحدم بمركز منفلوط.