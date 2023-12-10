رئيس «محلية النواب»: إقبال المواطنين على لجان الانتخابات رسالة دعم للدولة

أدلى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 والتي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الأحد، وسط مشاركة كثيفة من المواطنين لاختيار رئيس مصر القادم.

جاء ذلك بمقر لجنة الوافدين بمدينة الإنتاج الإعلامي بـ 6 أكتوبر، مؤكدًا أن حرص المواطنين على الخروج منذ صباح اليوم الأحد للمشاركة في أعمال التصويت بالعملية الانتخابية رسالة تأكيد على دعم الدولة المصرية في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية حق دستوري في الأساس والشعب المصري يخرج دائما من أجل التأكيد على حقوقه السياسية والدستورية في كافة المحافل الانتخابية من أجل الاختيار الأفضل الذي يدعم جهود التنمية والبناء وتحقيق الاستقرار.