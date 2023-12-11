«أنا موجود».. شعار مشاركة الطلاب ذوي الهمم في الانتخابات بالغربية

شارك طلاب مدارس التربية الخاصة، والدمج التعليمي، بمديرية التربية والتعليم بالغربية، وطلاب مركز رعاية ذوي الهمم، في الانتخابات الرئاسية 2024، رافعين شعار «من حقي أشارك في اختيار رئيسي، أنا أشارك أنا موجود».

طلاب جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد زين، مدير مركز رعاية ذوي الهمم بكلية الآداب في جامعة طنطا، أن طلاب المركز حرصوا اليوم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل المشاركة في الحياة الديمقراطية، لاستكمال طريق التنمية والبناء، التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وأوضح «زين» أن الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، وفر كل الدعم ووسائل نقل الطلاب من الكلية إلى اللجنة الانتخابية، في إطار حرص الجامعة على دعم المشاركة الانتخابية.

طلاب التربية الخاصة

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أبنائنا من ذوي الهمم، أبناء مدارس التربية الخاصة بالغربية، قد توجهوا بقيادة الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، ومشرفي التربية الخاصة بالمدارس والإدارات التعليمية، للمشاركة في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك لمن له حق التصويت منهم، بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة للإعاقات الثلاثة، والدمج التعليمي، من أجل المشاركة في الحياة الديمقراطية، لاستكمال طريق التنمية والبناء.