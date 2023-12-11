استمرار توافد المواطنين على المقرات الانتخابية بالدقي قبل غلق اللجان

شهدت لجان مدرستي بدر ، وعامر عبد المقصود، بالدقي استمرار توافد المواطنين على قبل دقائق من غلق اللجان في ثاني أيام العملية الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وحرصهم على المشاركة في اختيار الرئيس الذي يمثلهم.

وشهد اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة، إقبالا كثيفا من المواطنين، وانطلق ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية، أمس الأحد، وتستمر حتى غد الثلاثاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، راعت خلال اختيار مقار لجان الاقتراع بمختلف أنحاء الجمهورية متطلبات كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة للتيسير عليهم في عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أي مشقة أو عناء، بالإضافة إلى وضع إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة «برايل» للتسهيل على الناخبين المكفوفين.