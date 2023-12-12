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انتخابات المصريين بالداخل

نقيب العاملين بالصحافة: الإقبال الكثيف على الانتخابات يعكس وعي المواطنين

كتب:

سهيلة هاني
12:08 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
مجدي البدوي

مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، نائب رئيس اتحاد العمال، إن تخطي نسبة المشاركة في الانتخابات الـ45% يعكس رغبة المواطنين في المشاركة الإيجابية الفعالة في أهم استحقاق انتخابي تمر به البلاد، كما يؤكد على وعيهم بأهمية ممارسة حقهم الدستوري.

وأضاف «البدوي» في بيان له، أن مشاركة العمال في كافة مواقع العمل بمختلف تخصصاتهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمشهد المشرف، حيث شاركوا بمعدلات غير مسبوقة، ورغبتهم في استكمال ما حققته الدولة من إنجازات.

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة مشاركة الأعضاء بكافة قطاعات النقابة بالانتخابات الرئاسية، حتى نهاية اليوم الأخير من التصويت بالانتخابات، وغلق باب التصويت باللجان.

وأدلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

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