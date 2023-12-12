«فايز وكارمن» زوجان يدليان بصوتيهما قبل دقائق من إغلاق اللجان: «مصر في دمنا»

اصطحب فايز غبريال سعيد، 80 عامًا، من محافظة سوهاج، زوجته كارمن ذات الـ73 عامًا، وابنته ماريز ذات الـ46 عامًا، وحفيده، للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، قبل دقائق من انتهاء اليوم الثالث للانتخابات، وذلك رغم إصابته بعدة أمراض تمنعه من الحركة.

رحلة مشاركة 50 عاما في الانتخابات

ووفقا لحديث ماريز فايز، لـ«الوطن»، فإن والدها أصر على الإدلاء بصوته رغم مرضه، وقال: «صوتي هو اللي هيفرق، أنا طول عمري بنتخب مع والدتك، ومتشاركين بكل حاجة وكل الاستحقاقات والانتخابات كنا مع بعض طول 50 سنة بتسندني وأسندها».

مساعدات وتيسيرات للمسنين

كما اصطحبت ماريز والديها ونجلها إلى لجنة الانتخابات بمدرسة الثانوية التجاري بنات بمدينة سوهاج، حاملين الأعلام، وأسعدها المساعدة والدعم الذي وجده والديها من كل القائمين على العملية الانتخابية، فقد كان يسير والدها على مشاية، فسارع المتطوعون بإحضار كرسي متحرك له، وأدلى كل منهما بصوته في وقت لا يتجاوز الدقيقتين.

المشاركة السياسية حق دستوري

وعبر الوالد عن سعادته بالمشاركة والانتخاب بسهولة ويسر، خاصة أنه مريض ولا ولا يستطيع الحركة، إلا أنه أصر أن يؤدي واجبه الوطني، «طول ما فيا نفس هفضل أشارك وأقول رأيي وصوتي اللي كفله ليا الدستور.. مصر في دمي وروحي».

وأوضحت «ماريز»، أنها حرصت على اصطحاب نجلها ليشارك بالعملية الدستورية والانتخاب حاملا علم مصر، باعتباره الامتداد للمستقبل.