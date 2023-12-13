فريق طبي بمستشفى برج البرلس المركزي ينقذ حياة شاب تعرض لحادث سير

نجح فريق طبي بمستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العُمر 21 عاما، عقب استئصال طحال متهتك في البطن، إثر حادث سير.

اشتباه نزيف في البطن

ووفقاً لبيان صادر عن المستشفى، فإنّ طوارئ مستشفى برج البرلس المركزي استقبلت أمس، شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا، مُصابًا نتيجة حادث سيارة، وتظهر عليه أعراض الصدمة، وبعد فحصه تبين وجود اشتباه نزيف بالبطن، فقرّر الفريق إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، الأمر الذي أكد وجود نزيف بالبطن.

وأضاف البيان، أنّه تم على الفور تم إدخال الشاب المصاب إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف جراحي بالبطن، وعلى إثر ذلك تمت عملية استئصال الطحال، وفور انتهاء العملية تم نقله إلى العناية المركزة للمتابعة واستكمال العلاج.

وكيل وزارة الصحة يشكر فريق الجراحة

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالشكر لفريق العمليات الذي أجرى الجراحة بقيادة الدكتور محمد غانم، استشاري الجراحة العامة، والدكتور محمد ياسين، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور مصطفى نجم، طبيب الجراحة، والدكتور أحمد مصطفى أخصائي التخدير، وفريق تمريض العمليات، على ما بذلوه من جهد في إنقاذ حياة هذا الشاب.