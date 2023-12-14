ضبط 220 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية 

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية 220 كيلو دواجن ولحوم مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات تفتيشية.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم) بالاشتراك مع الجهات المعنية (الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط 220 كيلو دواجن ولحوم مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير20 محضر مخالفة و ضبط 220 كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و لحوم و كبده مجمدة و دواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الى أنه تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.