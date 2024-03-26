كيفية التبرع لمستشفى 57357.. ما طريقة قبول الأطفال المرضى؟

مستشفى 57357 من أكبر مستشفيات الأطفال التي تختص بعلاج السرطان بأحدث الإمكانيات بشكل مجاني للمرضى، إذ تقوم خدمات المشفى على التبرعات من مختلف الأنحاء، ولقيت شهرة واسعة منذ الإعلان عن بنائها تيسيرًا على الأهالي وذويهم في رحلة علاج أبنائهم وأطفالهم الصغار، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة كيفية التبرع لمستشفى 57357 للمساهمة في علاج العديد من الصغار بها كصدقة أو زكاة.

كيفية التبرع لمستشفى 57357، سؤال يتردد كثيرًا وهو ما تجيب عليه «الوطن» في السطور التالية، إذ يوجد عدة طرق للتبرع بالأموال لصالح هذا المشفى الذي يعمل على علاج أورام الأطفال منذ عام 2007، إلى جانب المعهد القومي للأورام في مصر الذي لم يقدر على استيعاب بعض الحالات فكانت تلك المستشفى وجهة وملاذا للكثيرين.

كيفية التبرع لمستشفى 57357

ويمكن التبرع لمستشفى 57357 من خلال عدة طرق وفق الموقع الرسمي للمستشفى وهي كما يلي:

- يمكن التبرع لصالح مستشفى سرطان الأطفال، من خلال فروع فوادفون، إذ يتمّ إيداع الكاش في 252 فرعًا (مؤقتًا) بشكل يومي من 10 صباحًا إلى 10 مساءً.

كما يمكن التبرع من خلال شركات الاتصالات والمحفظة الإلكترونية، من خلال إيداع حساب في المحفظة ثم اتباع بعض الخطوات عبر الهاتف المحمول ليتمّ التبرع بكل سهولة ويسر في دقائق معدودة.

هل يمكن التبرع لمستشفى 57357 عن طريق فودافون كاش؟

ويتمّ الضغط على رقم 9 ثم اختيار التبرعات وتحديد مستشفى 57357 وكتابة المبلغ الذي تريد التبرع به ليتمّ خصم الرصيد من محفظتك على الفور.

وبالنسبة من لا يمتلكون محفظة إلكترونية، فيُمكن التبرع مباشرة عن طريق خدمة فودافون كاش.

يُمكنك التبرع بالأماكن التالية من خلال شركة فوري، كما يلي.

- الصيدليات.

- المكتبات.

- محال التجزئة والسوبر ماركت.

- مكاتب البريد.

وفيما يلي طريقة التبرع:

كما يمكن التبرع من خلال التحصيل الإلكتروني الخاصة بشركات الدفع الإلكتروني لضمان وصول تبرعاتك وإيداعها في حساب المستشفى، ويُمكن استخدام الخدمة من خلال قنوات التحصيل الخاصة بالشركات المختلفة، والتي تتضمن ماكينات الصراف الآلي للبنوك ونقاط التحصيل الإلكتروني المتاحة في السوبر ماركت ومكاتب البريد المصري والمولات وغيرها ويحصل الشخص المتبرع من المحصل على إيصال من مكان التبرع، إذ يتمّ اختيار البرنامج الذى تريد التبرع به (صدقة جارية - كفالة سرير- زكاة مال - تبرع شهري - تبرع عام) ثم إدخال رقم موبايل المتبرع بماكينات شركات الدفع الإلكتروني، انتظر حتى تستلم الإيصال المكتوب عليه رقم العملية.

للتأكّد من وصول التبرع لمستشفى 57357 يُمكنك الاتصال بالمستشفى على 19057 أو على 25351500 بعد مرور 72 ساعة على التبرع ليتمّ تحويلك إلى القسم المختص لتتأكّد من وصول التبرع لصالح المستشفى.

تطبيق شركات الدفع الإلكتروني

ويمكن التبرع من أجل الأطفال المصابون بالسرطان من خلال تطبيقات شركات الدفع الإلكتروني على الهواتف المحمولة (فوري/ بي بلس):

كما يمكن التبرع من خلال إرسال رسالة من موبايلك لرقم 57357 بـ5 جنيهات، واكتب داخل الرسالة أي كلمة تسهم في شفاء طفل من السرطان.

عنوان مستشفى 57357

عنوان مستشفى سرطان الأطفال في القاهرة في 1 شارع سكة الإمام – أرض المدبح القديم – السيدة زينب.

وعنوان فرع طنطا يقع في شارع عثمان محمد بجوار مستشفى الهلال.

خطوات القبول بمستشفى 57357

يتمّ استقبال الطفل بعيادة المستشفى التشخيصية بمبنى الجمعية المصرية لطب الأطفال الكائن خلف المستشفى (1 شارع الفسطاط، مع إحضار الأوراق المطلوبة (بطاقة الاب و شهادة ميلاد الطفل – الأشعة والتحاليل التي سبق عملها – تحويل من الطبيب المعالج ان وجد)، لفحص الطفل مجانًا وتحويله إلى المستشفى إذا توافرت فيه شروط القبول.

شروط القبول بالمستشفى

- الطفل من عمر يوم إلى 18 عامًا.

- لا يكون المريض قد تناول أي علاج للسرطان قبل حضوره.

- ألا يكون قد أجرى أي جراحة قبل حضوره.