قبل «إلى ابني».. أفلام تناولت علاقة الأب مع ابنه في السينما

علاقة أبدية تجمع الأب وابنه، تتطور مع مرور الزمن، فيولد الابن تحت حماية والده ويعطيه من حنانه ثم يصل معه لمرحلة التعليم، والتي يبدأ خلالها ممارسة سلطته الأبوية، ومن ثم تتطور علاقتهما إلى الصداقة، حتى تنقلب الأدوار ويصبح الابن هو من يمارس حنانه على والده في سن الكبر، وفي تاريخ السينما العربية والعالمية تمّ تقديم العديد من الأفلام التي ترسم ملامح علاقة الحب اللا مشروط بينهما.

وطُرح مؤخرًا فيلم «إلى ابني» للفنان ظافر العابدين، الذي يناقش عن قرب تلك العلاقة، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الأعمال السينمائية التي سلطت الضوء على أهمية تلك العلاقة.

فيلم إلى ابني

شهد فيلم «إلى ابني» تجربة الإخراج الثانية للفنان ظافر العابدين، والذي استمر في التحضير له على مدار 4 سنوات، وكان من المقرر مشاركته في الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي قبل قرار إلغائه هذا العام.

وتتناول أحداث الفيلم علاقة الأب بابنه، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات، ويعيش في بريطانيا، وبعد مقتل زوجته يقرر العودة لوطنه ويلتقى والده وشقيقاته، ويصطدم مع والده بسبب عودته المفاجئة من السفر، ويكتشف أن ابنه مصابٌ بالسرطان فتتغير الأحداث، لتكشف عن مدى تعلقه وعلاقته بابنه ولحظات الضعف بينهما.

فيلم غدوة

كما شارك الفنان ظافر العابدين في الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بفيلم «غدوة» في عرضه العالمي الأول، والذي شهد تجربته الإخراجية الأولى وتناولت أحداثه وقائع حقيقية، حيث شهدت بداية الأحداث بإصابة شقيقه خلال الأحداث بمرض السرطان، وهو ما حدث لشقيقه بالفعل وأصيب به، وظل ينتظر عامًا حتى يأتي دوره بالعلاج.

وسلط الفيلم الضوء على علاقة الأب بابنه الذي يبلغ من العمر 15 عامًا، خلال الأحداث، والذي تجبره الظروف على الرعاية لوالده حبيب الذي يتعرض لضغوطات كثيرة بسبب ماضيه، ويقرر بأن يكون السند له لتنعكس علاقة الصداقة وتبدل الأدوار بين الأب وابنه.

فيلم The Pursuit of Happiness

وفي هوليود، قدّمت السينما الأمريكية العديد من الأفلام ذات الصدد، من بينها فيلم The Pursuit of Happiness، والذي قدّمه الفنان ويل سميث ببراعة مع ابنه جايدن، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية لـ«كريس جاردنرن» وهو رجل أعمال، الذي يحاول بطل القصة توفير حياة كريمة لابنه بعد فرار زوجته إثر تعرضهم للفقر، وتقوم بهجرته فلا يجد نفسه أمام ابنه سوى التعلم مهنة جديدة بالبورصة؛ لتكشف الأحداث عن توطيد علاقة الأب بابنه ودعمهم لبعضهم البعض.