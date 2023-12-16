أستاذ علوم سياسية: «الهيئة الوطنية» أدارت الانتخابات بشكل متكامل ورائع

كشف رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور متميز ورائع في الانتخابات الرئاسية وإدارتها بشكل جيد، موضحا أن العملية الانتخابية ظهرت بشكل متكامل بما لا يدع مجالا للشك في أي أمور تثير مجالات للطعن.

العملية الانتخابية ظهرت بشكل متكامل

وتابع أستاذ العلوم السياسية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر الدولة الوحيدة التي تتبع نظام قاض لكل صندوق فكان هناك 15 ألف قاض يشرفون على العملية الانتخابية.

استحداث قاض في لجنة المتابعة

وأردف أنه تم استحداث قاض في لجنة المتابعة، مضيفا أن التصاريح التي تم منحها للمنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية ووجود أكثر من 500 متابع أدى إلى الاطمئنان لنزاهة العملية الانتخابية.

واستطرد أن هناك العديد من الوفود التي شاركت في متابعة العملية الانتخابية مثل ائتلاف نزاهة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي إلى جانب وفد البرلمان الأورومتوسطي الذي حضر بدعوة من النائب محمد أبو العينين، مشيرا إلى أن تجول وفد البرلمان الأورومتوسطي في العديد من المحافظات أمر جيد، لأنه كانت هناك مشاكل مع أوروبا في موضوع حقوق الإنسان.