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وزير العدل الفلسطيني: الموقف الأمريكي يدعم الاحتلال ويؤيد استمرار العدوان

كتب:

أحمد العانوسي
07:05 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
محمد الشلال وزير العدل الفلسطيني

محمد الشلال وزير العدل الفلسطيني

قال الدكتور محمد الشلال، وزير العدل الفلسطيني، إن الموقف الأمريكي يعتبر داعمًا للاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق باستمرار العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدعو لوقف الأعمال العدوانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار «الشلال»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الاثنين، إلى أن هناك فارقا ما بين الهدنة والوقف النهائي للحرب في القطاع، والبدء بعملية سلمية في هذا الوقت، مؤكداً أن الولايات المتحدة أفشلت مجلس الأمن باستخدامها حق «الفيتو»، كما أفشلت الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما استندت إلى قرار الاتحاد من أجل السلم.

واستكمل: «الحرب في قطاع غزة لا تهدد فقط الأمن والسلام في القطاع، وإنما تهدد الأمن والسلام الدوليين، وتعتبر هذه مسؤولية مباشرة لمجلس الأمن، المسؤول عن حفظ الأمن في العالم أجمع»، مشيراً إلى أن ما يحدث في فلسطين المحتلة هو «جريمة إبادة جماعية»، لافتاً إلى أن مجلس الأمن في الماضي استطاع أن يقدم بعض الحلول للعديد من القضايا والنزاعات في أنحاء العالم، ومنها روديسيا وجنوب أفريقيا، مؤكداً أن ما يحدث من عدوان مستمر للاحتلال الإسرائيلي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، يتطلب تدخلا عاجلا من قبل مجلس الأمن الدولي.

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