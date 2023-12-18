أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية يزور أهالي قرى أبيس في منازلهم (صور)

زار الأنبا بافلي، أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، بعض المنازل بقرى أبيس، على هامش ترؤسه القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والأنبا صموئيل، بمناسبة استشهاد القديسة بربارة والقديسة يوليانة ونياحة الأنبا صموئيل.

حصلت «الوطن» على عدد من الصور خلال زيارة الأنبا بافلي لمنازل أبناء القرية، إذ تعد بادرة هي الأولى من نوعها أن يزور أسقف في الإسكندرية منازل أبناء القرى، ما تبعه فرحة عارمة لشعب أبيس، بعدما قدم لهم كلمات مشجعة وصلى لهم ببركة بيوتهم.

رسامة شمامسة جدد بيد الأنبا بافلي

شهدت زيارة أسقف عام كنائس المنتزه، رسامة أبناء الكنيسة شمامسة برتبتي «أبسلتس وأغنسطس»، كما تفقد عددا من الخدمات الأخرى عقب نهاية القداس الإلهي.

عيد نياحة الأنبا صموئيل المعترف

يأتي ذلك في إطار احتفالات عيد نياحة القديس الأنبا صموئيل المعترف، الذي يحل في 18 ديسمبر الجاري، ويعد شفيع الكنيسة إذ سميت على اسمه رفقة العذراء مريم.

جاء ذلك بحضور القس بافلي موسى، كاهن كنيسة السيدة العذراء، والأنبا صموئيل بمنطقة أبيس الثورة، وعدد من الآباء الكهنة من الكنائس الأخرى في القطاع.