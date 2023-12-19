«الإسكان»: 3 ملايين مخالفة بناء تنتظر التصالح.. واللائحة قيد الإعداد

تعكف وزارة الإسكان حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، تمهيدا لإصدارها بعد موافقة مجلس الوزراء، وفتح باب التقديم أمام مخالفات البناء التى ينطبق عليها القانون لتقنين وضعها.

مخالفات البناء

وقالت مصادر في تصريحات لـ«الوطن» إنه من المتوقع أن تتخطى طلبات التصالح في مخالفات البناء التي يتضمنها القانون الجديد أكثر من 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية، ويجرى البت فيها وفق قانون التصالح.

وأضافت أن هناك تيسيرات متعددة أتاحها القانون للقضاء على مخالفات البناء، منها ادخال المرافق والخدمات، إذ تضمنت المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال 15 يوما التالية لصدوره لاتخاذ مايلزم بشأنها، ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، ومن التيسيرات وقف الأحكام القضائية المتعلقة بمخالفة البناء بمجرد تقديم طلب التصالح .

وأشارت المصادر إلى أنه في حالة التقديم بطلب التصالح يتوجب سداد 25% جدية التصالح، مع العمل من قبل اللجان الفنية المختصة على سرعة البت فى طلبات التصالح واجراء الفحص والمعاينة، وإذا كان ينطبق القانون على المخالفة من عدمه.