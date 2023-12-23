بعد تحذير الأرصاد من الرياح والأتربة.. نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

تقلبات جوية شديدة تشهدها البلاد منذ بداية فصل الشتاء، تمثلت في انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة والصحراوية وقد تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، الأمر الذي يبحث معه مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية، عن طريقة تقيهم من تفاقم إصابتهم.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن كثيراً ما تسبب العواصف الترابية في التهاب الجيوب الأنفية، وحساسية الأنف، لذلك يجب على مرضى حساسية الأنف والصدر والجلد والعين الذهاب إلى الطبيب في حال وجود صعوبة في التنفس أو جفاف في الأنف أو الشعور بحمى تستمر لأكثر من 4 أيام.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

ومن النصائح التي قدمها استشاري المناعة لتجنب المخاطر في حالة وجود عواصف ترابية في الجو، استنشاق شاي الأعشاب الطبيعية قبل شربها وتعزيز المناعة والبقاء في المنزل والإكثار من تناول السوائل خاصة الماء غير البارد.

وحذر «بدران» من تناول مسكنات الألم، ماعدا الأسبرين للأطفال دون سن 18 ويفضل تجنب التدخين والابتعاد عن أماكن المدخنين وتنظيف الأنف بمحلول الماء المالح، وتناول عصائر الفاكهة الطبيعية التي تساعد في تعزيز المناعة والخلاص من الإفرازات المتراكمة والبلغم، والحرص على تناول الشوربة كونها تساعد على تخفيف احتقان وتنظيف الجيوب الأنفية، مثل شوربة الدجاج مضاف إليها بعض الخضروات والأعشاب الطازجة.

هيئة الأرصاد الجوية

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يستمر تساقط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.