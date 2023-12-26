الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لأولى محطات مونوريل شرق النيل

أكدت وزارة النقل، أن أعمال تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل تتم على قدم وساق، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، لتوفير وسيلة نقل ذكية خضراء صديقة للبيئة، موضحة أن المشروع يدخل مصر لأول مرة ويتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى.

تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المطلوبة

يبدأ المشروع بمحطة يوسف عباس بمدينة نصر، والتي تقدمت أعمال تنفيذها بشكل كبير، حيث وضحت وزارة النقل في تقرير لها، إلى أن الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني للمحطة وفق المواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.

تعمل حالياً الوزارة بالتنسيق مع الشركات المتخصصة على تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للمحطة والتكسيات الخارجية، موضحة أن الأعمال تتم بأيادٍ مصرية خالصة، تمهيداً لتشغيل المشروع لخدمة الركاب في الفترات المقبلة.

وسيلة نقل حضارية

وفي سياق متصل، علقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية، على أعمال تنفيذ المشروع، موضحة أن المونوريل يعتبر وسيلة نقل حضارية تُنفذ في مصر، وتأتي بالتزامن مع توسع الدولة المصرية في وسائل النقل الجماعي في الفترة الأخيرة سواء المونوريل أو القطار الكهربائي الخفيف أو مد خطوط المترو.

وأضافت الدكتورة داليا يونس لـ«الوطن»، أن المشروع سيقدم خدمات متميزة خاصة لسكان التجمعات العمرانية الجديدة: «وهنا بتكون حضارة وفكر الدولة في حرصها على توفير وسيلة نقل جماعية متميزة لأي تجمع عمراني جديد».