المرحلة الأولى لمخيم الهلال الأحمر بخان يونس.. 300 خيمة لاستيعاب 1500 نازح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة رفح، مساء اليوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى من مخيم الإغاثة، الذي يجري تشييده بأيادٍ ومعدات مصرية في محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، تتضمن إنشاء 300 خيمة، تستوعب أكثر من 1500 نازح من أبناء الشعب الفلسطيني.

المخيم بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج «ملف اليوم»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، أنّ هذا المخيم جاء بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية، وتتم المرحلة الأولى من الخيام بالتعاون بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

الجهود المصرية لإنقاذ الوضع الكارثي بغزة

وتابع أن الجهود المصرية نجحت في الوصول إلى قلب قطاع غزة في محاولة لإنقاذ الوضع الإنساني الذي يعاني منه قطاع غزة، في ظل القصف والحصار المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لذلك كانت الرؤية المصرية بتوجيه عدد من الخيام، حيث انطلقت مئات الخيام المصرية من مصر وصولا إلى خان يونس لاستقبال أعداد من المنتظر أن تصل إلى أكثر من 5 آلاف شخص خلال الفترة القادمة بالانتهاء من المراحل العديدة التي ستتم خلال الأيام القادمة.